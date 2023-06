Hoe SC Cambuur met nieuw stadion clubs als AC Milan en Lazio het nakijken geeft

Onverwacht mag Kika van Es dromen van WK: ‘Of ik een traantje heb gelaten? Honderd procent’

Eigenlijk had Kika van Es (31) haar voetbalcarrière al vaarwel gezegd. Ze was zwanger en besloot voor haar kinderwens te gaan. Door een miskraam liep dat echter helemaal anders. Nu zit ze bij de voorselectie van de Oranje Leeuwinnen en hoopt ze haar carrière af te sluiten met het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.