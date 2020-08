Hoe verder met Leeuwinnen na vertrek Wiegman? ‘Op elke trainer zit een houdbaarheidsdatum’

Vanuit Friesland klinkt een tevreden commentaar. Foppe de Haan was de assistent van Sarina Wiegman tijdens het in eigen land gewonnen EK 2017 en ontdekte toen al haar grote kwaliteiten. ,,Ze is heel nauwkeurig, heeft een goed idee en denkt altijd in de toekomst”, zegt De Haan. Dat ze nu naar Engeland gaat is ‘hartstikkene mooi’ voor haar. ,,En volledig terecht. Maar ook wel weer zonde voor Nederland. Alhoewel het leven ook wel weer gewoon doorgaat natuurlijk.”



De Haan denkt dat een afsluiting op de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio in 2021 een goed idee is. Ook al is dat nu al bekend. ,,Ik denk niet dat dat veel invloed op de spelersgroep zal hebben. Dit geeft in het begin een beetje lawaai, maar daarna gaat iedereen weer verder met de missie. Bij Heerenveen kondigde ik ook mijn afscheid aan in het begin van het seizoen. Nou, iedereen zei dat het niks werd, maar we draaiden een fantastisch seizoen. Er komen nu tenminste ook geen geruchten, er is direct duidelijkheid.”