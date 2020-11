Hofland na ontslag bij Fortuna: ‘Ga hier door voordeur weg’

Door Dennis van Bergen



Er zijn trainers die na een teleurstelling wegduiken. Die dagenlang de telefoon onbeantwoord laten. Kevin Hofland zit karakterologisch anders in elkaar. Een ‘winnaar’ is hij. Dat is hij nadat hij met Fortuna Sittard promoveert naar de eredivisie, zoals in de zomer van 2018. Dat is hij wanneer die club zich onder zijn leiding handhaaft in de daaropvolgende seizoenen. En dat is hij op een dag als vandaag, kort nadat hij van clubeigenaar Isitan Gün gehoord heeft dat er voor hem geen toekomst is bij de hekkensluiter in de eredivisie. ,,Ik ben heel verdrietig, het doet me heel pijn dat me geen toekomst gegund is hier. Anderzijds kan ik zo’n ontslag heel goed relativeren. Er is niemand dood. Voor mijn gevoel ga ik hier door de voordeur weg.”

Hofland, voormalig verdediger van onder meer PSV, Feyenoord en VfL Wolfsburg, baseert dat gevoel op de reacties van de spelers. Die vinden het jammer dat hij moet gaan, zo heeft hij ervaren. Of het besluit van Gün om hem nu, na welgeteld acht potjes weg te sturen, dan niet raar is? ,,Of dat raar is? Dat vinden meer mensen, ja. Dat klopt. En persoonlijk had ook ik er nog alle vertrouwen in dat we met Fortuna snel weer zouden stijgen op de ranglijst. Want hoe groot is het verschil nou met de bovenkant van het rechterrijtje? Maar goed, ik kan er nu toch niets meer aan veranderen.”

Quote Ik zeg waar het op staat, dat klopt. Maar ik weet niet of dat de reden is dat ik nu weg moet Kevin Hofland, Ontslagen trainer Fortuna Sittard

Volledig scherm Hofland (r) met Ultee. © ANP Sport Toch blijft het een merkwaardig verhaal. Als kind van de club Hofland wordt door de Limburgse clubleiding al jaren bestempeld als de man die de toekomst van Fortuna vorm moet geven. En impliciet doet hij dit al enige jaren. Zowel René Eijer als later Sjors Ultee waren goed beschouwd slechts stromannen. Op de achtergrond was Hofland toen al de baas.



Het lijkt erop dat Gün -die meende dat Hofland slecht presteerde dit seizoen- de hoofdtrainer vooral heeft afgerekend op zijn dominante karakter. In tegenstelling tot Eijer en Ultee is hij immers ronduit duidelijk en uitgesproken. Dat bleek onlangs nog, na de nederlaag tegen FC Groningen, toen Hofland openlijk kritiek uitte op zijn spelers. ,,Ik zeg waar het op staat, dat klopt. Maar ik weet niet of dat de reden is dat ik nu weg moet”, zegt Hofland. ,,In dat bewuste interview liet ik mijn emoties gaan. Puur omdat ik zo baalde van die nederlaag. Misschien dat men dat niet vindt kunnen. Nou prima. Wat vaststaat: mijn spelers begrepen mijn woede wél. Ze waren zelf net zo boos.”

Quote Ik wil dolgraag snel weer aan de slag Kevin Hofland, Ontslagen trainer Fortuna Sittard

Hofland en emoties. Enige maanden terug gaf hij in een interview met deze krant nog aan dat hij zijn emoties beter onder controle had dan in het begin van zijn trainersloopbaan. ,,Maar dat betekent niet dat ik nooit eens een discussie had met iemand. Ook met de leiding, ja. Ik vind dat het ook moet kunnen, het af en toe met elkaar oneens zijn. Ik voer zo’n discussie altijd openlijk, met wie het ook is. Maar nogmaals: of ik daarop ben afgerekend, weet ik niet.”



Zijn assistent Kristof Aelbrecht, met wie Hofland vier handen op een buik was, is ook ontslagen. Sjors Ultee, sinds dit seizoen technisch manager bij de Limburgse club, mag wel blijven. Sterker: de Utrechter -vorig seizoen stroman in Sittard- leidt morgen de training. Hofland? Die richt zich vanaf vandaag op een nieuwe baan als hoofdtrainer. ,,Ik ben en blijf ambitieus”, zegt de Limburger. ,,Ik wil dolgraag snel weer aan de slag. Ik heb immers niet voor niets mijn papieren behaald.”

Volledig scherm Hofland. © ANP