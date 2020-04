Hoofdsponsor Destil twee jaar langer op het shirt van Willem II

Belangenor­ga­ni­sa­ties spelers, makelaars en clubs gaan rond de tafel zitten

16:20 Spelersmakelaar Rob Jansen wil alle belangenorganisaties in het betaald voetbal bij elkaar brengen om de problemen van de coronacrisis te bespreken. ,,Ik vind dat het tijd wordt dat één van de belangengroeperingen, in dit geval de agenten, handelend op gaat treden in belang van de bedrijfstak betaald voetbal,” zegt Jansen namens Pro Agent, de belangenorganisatie voor spelersmakelaars.