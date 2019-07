Hoogste positie ooit voor Oranjevrouwen met plek 3 op wereldranglijst

Oranje begon ruim een maand geleden als nummer acht van de wereld aan de mondiale eindronde. De voetbalsters kwamen in 2017 na winst van het EK de top tien binnen, met de zevende plek als hoogste ranking.



De ‘Leeuwinnen’ bereikten op het WK dankzij zes overwinningen de finale, waarin de Amerikaanse vrouwen zondag in Lyon met 2-0 te sterk waren. ‘Team USA’ prolongeerde de wereldtitel en verstevigde daardoor ook de eerste plek op de FIFA-ranglijst. De viervoudig wereldkampioen heeft nu een historisch grote voorsprong van 121 punten op de nummer twee, Duitsland. De Duitse vrouwen werden in de kwartfinales uitgeschakeld door Zweden, dat het brons pakte en op de wereldranglijst van negen naar zes ging. Engeland, dat net naast de medailles greep, zakte van drie naar vijf.