‘Hooligan’ Heubach nu jongerenwerker: ‘Je hebt echt het gevoel dat je wat bijdraagt aan de maatschappij’

KNVB over mensenrech­ten Qatar: ‘Zonder WK waren deze wetten er niet geweest, er blijft werk te doen’

KNVB reist in december opnieuw naar Qatar om daar over de situatie van arbeidsmigranten te praten. Net als in augustus staan er gesprekken gepland met organisaties die zich bezighouden met mensenrechten, zoals de International Labour Organization (ILO), het National Human Rights Committee (NHRC) en de Qatarese autoriteiten.

12 november