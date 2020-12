Hou vol, mensen. 2021 wordt fantastisch.

In de ellenlange file naar het stadion alvast de opstelling doornemen. Daarna in de stromende regen tussen een zee van mensen door, met je zoon aan de hand, zoekend naar een kaartje dat je in het dashboardkastje hebt laten liggen.



Je vaste buurman in vak B8 een heel fijne wedstrijd wensen, met gevoel voor ironie, omdat je weet dat het toch weer niks wordt. Daarna overdreven hard het clublied meezingen. Samen hutjemutje in de rij bij de pisbakken.