Huiberts over ontslag Slot: ‘Ik had geen zin meer in een lulverhaal van Feyenoord’

AZTechnisch directeur Max Huiberts heeft gereageerd op het ontslag van trainer Arne Slot. ,,Wij waren het er vrij snel over eens dat dit geen basis zou zijn om verder te gaan", zegt Huiberts, die dat samen met directeur Robert Eenhoorn concludeerde. ,,Iemand van Feyenoord probeerde mij vrijdag nog te bellen maar ik had geen behoefte om diegene nog te spreken. Het is raar dat je iets uit de media moet vernemen. Dan hoef ik geen lulverhaal meer aan te horen.”

Huiberts vernam via de media dat Slot in gesprek was met Feyenoord. ,,We hebben een dag later het gesprek gevoerd en toen kregen we van hem het antwoord dat hij inderdaad had gesproken met Feyenoord. Ik ben daarvoor een aantal keer gebeld, maar wilde het niet via de telefoon doen, maar rechtstreeks met Arne”, zegt Huiberts die ook vindt dat hij door Feyenoord geïnformeerd had kunnen worden.

Quote Van John van den Brom wisten we ook alles precies. Die ging naar FC Utrecht. Daar waren we ook volledig van op de hoogte Max Huiberts ,,Iemand van Feyenoord probeerde mij vrijdag nog te bellen maar ik had geen behoefte om diegene nog te spreken. Het is raar dat je iets uit de media moet vernemen. Dan hoef ik geen lulverhaal meer aan te horen. Ik loop lang genoeg mee in de voetbalwereld dat er niet dingen gaan zoals ze gaan. Ik probeer dat zelf altijd goed te doen. Wij willen een coach voor de groep hebben staan die zijn volledige focus op AZ heeft. We zijn nog maar negen wedstrijden onderweg en als je daar dan mee geconfronteerd wordt dan wil je maar één ding: dat het wel over AZ blijft gaan.”

,,Als wij een coach laten zitten die elke week de vraag krijgt hoe het met Feyenoord gaat, dan is dat voor ons geen moeilijke beslissing", aldus Huiberts. ,,Dat hebben wij hem medegedeeld. Als hij had gezegd dat hij met Feyenoord in gesprek was geweest dan hadden we hetzelfde beslist. Ik denk dat als Roger Schmidt bij PSV zegt dat hij in gesprek is met Feyenoord, ze bij PSV ook niet vrolijk het seizoen afmaken. Het zou anders kunnen zijn als zich bijvoorbeeld een Engelse of een Duitse club had gemeld. Maar dan nog hadden we het niet via de media willen vernemen. We hebben bij AZ geen hiërarchische organisatie. Iedereen kan bij ons naar binnen lopen. We bespreken alles met elkaar. Van John van den Brom wisten we ook alles precies. Die ging naar FC Utrecht. Daar waren we ook volledig van op de hoogte.”

Garanties

AZ deed Slot in september een aanbieding om zijn komende aflopende contract te verlengen. ,,Twee weken geleden vroeg ik hoe dat er voor stond. Toen hoorde ik van hem dat hij aan het einde van het jaar zou vertrekken. Als iemand een aanbieding doet en hij komt er niet op terug dan heb je onderweg het gevoel dat het geen nee kan zijn.

Huiberts vond niet dat de beslissing over het ontslag over de komende belangrijke wedstrijden getild moest worden. Ook al staan er dan belangrijke wedstrijden op het programma. ,,Deze beslissing moet je direct nemen. Garanties om te winnen hebben we ook niet als Arne nog voor de groep had gestaan.

Volledig scherm Pascal Jansen tijdens het duel met FC Groningen. © ANP

,,Ik was heel erg verrast”, zei Pascal Jansen. ,,Er werd niet gezegd ‘je neemt het over’. Ik heb het even laten bezinken en hun verhaal aangehoord. Het standpunt van de club was heel helder. Ik heb intensief samengewerkt met Arne. Ik maak zo graag deel uit van het proces met de spelersgroep dat het voor mij duidelijk was om de uitdaging aan te gaan.”

Over Jansen zegt Huiberts: ,,We gaan sowieso geen nieuwe trainer meer zoeken dit seizoen. Als je iemand assistent maakt als Pascal dan bedenk je altijd of zo’n iemand een hoofdtrainer kan worden.”