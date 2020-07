Humberto Tan hoopt jaar na ‘Mendes Moreira’ al op resultaten commissie Mijnals

De tranen die Excelsior-voetballer Ahmad Mendes Moreira vorig jaar plengde na het racisme-incident in Den Bosch waren de aanleiding van de oprichting van de commissie Mijnals die is vernoemd naar Humphrey Mijnals, de eerste Surinaamse voetballer in Oranje. ,,Maar ook die persconferentie met Gini Wijndaldum bij het Nederlands elftal toen hij zei ‘ik wil dit niet meer’”, aldus tv-persoonlijkheid Humberto Tan, die de commissie heeft samengesteld. ,,En dat Ronald Koeman en het hele Nederlands elftal zich daarbij aansluit. En ja ook dat Gini in die wedstrijd erna dat gebaar maakte met Frenkie de Jong aan de zijlijn. Toen is het formeren van de commissie begonnen. Nooit meer die tranen werd er gezegd na het incident in Den Bosch. Dat hopen we allemaal natuurlijk.”

Tan die zelf dagelijks te maken heeft met racisme -‘Wil je m’n een dagje twitteraccount lezen?’ – stelde op verzoek van de KNVB een diverse commissie samen waarin iedereen vanuit zijn of haar expertise een bijdrage aan levert. ,,Ahmed Marcouch (openbaar bestuur), Robert Geerlings en Marjan Olfers (juridisch), Jeroen Visser (goed in het van papier naar de praktijk vertalen), Jacinta Lieuwes (amateurvoetbal), Daphne Koster (vrouwenvoetbal) en Ruud Gullit (mannenvoetbal). Ikzelf kom uit de mediahoek. Dat is een breed palet aan talenten die vanuit verschillende hoeken met verschillende achtergronden naar problemen kunnen kijken.”

De commissie moet volgens Tan geen papieren tijger worden. ,,We geven straks versterkte adviezen aan de KNVB die daar dan alleen met heel goede argumenten van af kan wijken. Ambitie is mooi maar het is nog mooier als je ambities realiseert. Dat wil de KNVB ook. Zij hebben aangegeven dat ze heel graag veranderingen willen zien.” De commissie Mijnals is nadrukkelijk bedoeld voor de voetbalbond zelf. ,,Verbeter de wereld, begin bij jezelf”, zegt Tan. ,,De clubs gaan over de clubs zelf.”

Quote Sommige jeugdteams van de KNVB zijn heel divers maar als je naar de begelei­ding van die teams kijkt dan is het nul procent divers. Humberto Tan

Bij de bond is nog veel te verbeteren volgens Tan. ,,Mij viel in een stuk van NRC op met voetbalprominenten uit de eredivisie die stelden dat er racisme is, maar dat de KNVB hen toch niet begrijpt dus dat er niks zal veranderen. Ik zou met diezelfde mensen over een paar jaar willen terugkijken en concluderen dat er wél iets is veranderd.”

De KNVB moet daarbij zelf ook veranderen. ,,Sommige jeugdteams van de KNVB zijn heel divers maar als je naar de begeleiding van die teams kijkt dan is het nul procent divers. Ik hoor altijd dat details belangrijk zijn in het voetbal, dan moet je dus ook mensen kunnen raken en daar hoort soms ook bij dat je snapt wat de achtergrond is van een speler. Als je die achtergrond niet in huis hebt is er dus ruimte voor kwaliteitsverbetering.”

Het is volgens Tan geen Nederlands probleem. ,,Er zijn ook voorbeelden in Engeland. Ik zag een filmpje van Dwight Yorke (voormalige spits van Manchester United en Trinidad & Tobago, red.). Hij had een hartverscheurend verhaal dat hij niet eens werd uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken. John Barnes (Liverpool-legende, red.) had een soortgelijk verhaal. Ik weet niet of het samenhangt met racisme maar je zou op z’n minst kunnen praten met zo’n iemand.”

Tan hoopt in november van dit jaar al resultaat te boeken. ,,Dan is het een jaar na het incident met Mendes Moreira. Ik hoop dan echt dat er maatregelen zijn genomen. Racisme uitsluiten kan niemand, maar je kan de kans erop wel verminderen. Voetbal is zo’n belangrijk element in de samenleving. Als de KNVB een verbeterde versie van zichzelf kan worden, wie kan daar tegen zijn. In het beste scenario is de KNVB over drie tot vijf jaar een meer open en diverse organisatie?”

