Hummels hekelt Antony: ‘Hij is een fantastische speler, hopelijk wordt hij ook een goede sportman’

SamenvattingTrainer Marco Rose wilde zijn spelers van Borussia Dortmund niets verwijten na de nederlaag tegen Ajax (1-3). ,,Het is een bittere nederlaag, maar ga er maar eens aanstaan om ruim een uur met een man minder te spelen tegen een club als Ajax. Dat is haast niet te doen.”

Rose snapte niets van de rode kaart die Mats Hummels in de 29e minuut kreeg voor een wilde tackle richting de enkel van Antony. ,,Volgens mij raakte hij hem niet eens”, mopperde hij. ,,Ik heb nog niemand gesproken die het een rode kaart vond. We hebben nu de middelen om alles terug te kijken. Ik snap er niets van.”

,,Toch zijn we met een man minder voorgekomen”, zei Rose. ,,In de tweede helft hielden we het ook lang vol, maar uiteindelijk maakt Ajax de 1-1 en de 1-2. Mijn spelers streden toen al bijna een uur met tien man. Dan kan ook dat derde doelpunt van Ajax vallen. Ajax is door naar de achtste finales, nu moeten wij met Sporting om positie twee gaan strijden.”

Mats Hummels vond vooral dat Antony hem een rode kaart had aangesmeerd. Volgens de Duitser snapte de Braziliaan er zelf ook niets van. ,,Hij vertelde me zelfs dat het geen rood was”, zei de 32-jarige verdediger die baalde dat de Braziliaan theatraal naar de grond ging. ,,Hij is een fantastische speler, hopelijk leert hij ook nog hoe hij een goede sportman wordt.”

Hummels snapt ook niet waarom de videoscheidsrechter niet heeft ingrepen. ,,Hoe kan hij het nog steeds een rode kaart vinden als hij de beelden ziet”, zei hij. ,,De scheidsrechter heeft deze wedstrijd heel erg beïnvloed. Hoe kan een arbiter die op dit niveau mag fluiten zo beslissen?”

‘Hij ging nogal rollen’

Voor aanvaller Donyell Malen van Borussia Dortmund was geen hoofdrol weggelegd. In de slotfase mocht hij als invaller nog een kwartiertje meedoen. ,,Dat was de keuze van de trainer. Ik was ziek geweest, maar het was wel jammer”, legde de voormalige smaakmaker van PSV uit bij RTL7.

,,Misschien hebben we in deze wedstrijd wel te weinig gekregen. We hebben als team gestreden, maar die rode kaart was voor ons wellicht te veel. Volgens mij raakte Mats Hummels hem niet vol, maar ging hij nogal rollen”, zei Malen over Ajacied Antony.

,,Ook met tien man stond het bij ons goed en konden we gevaarlijk worden. Maar na de rust ging het bij ons meer open en speelde Ajax er goed doorheen. Ze gingen een beetje pompen en voorzetten geven. Maar het zat ook niet mee bij ons. We zijn echt teleurgesteld, maar we houden er vertrouwen in.”

Volledig scherm Mats Hummels is het niet eens met arbiter Michael Oliver. © AFP