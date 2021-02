Huntelaar blijft ook dit weekend aan de kant bij Schalke 04

Huntelaar had kuitklachten toen hij overstapte van Ajax naar Schalke. Hij kwam alleen eind januari tegen Werder Bremen (1-1) even in actie. De spits deed als invaller tien minuten mee. Huntelaar heeft nu last van zijn andere kuit. Gross kan voorlopig ook niet beschikken over Mark Uth. De voormalige topscorer van sc Heerenveen heeft een hamstringblessure.