Huntelaar keert terug in voorselectie Oranje

De 34-jarige Huntelaar was lange tijd uit beeld bij Oranje. Zijn laatste interland speelde hij op 3 oktober 2015 tegen Tsjechië. Huntelaar maakt sinds zijn rentree bij Ajax in de eredivisie indruk. Hij werd als pinchhitter gehaald, maar speelde zichzelf in de basiself van trainer Marcel Keizer en maakte inmiddels al drie treffers. Zondag nog kreeg hij tegen ADO Den Haag een basisplaats ten koste van Kasper Dolberg.



Ook Robin van Persie zit weer bij de groep. Hij werd voor de kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije voor het eerst sinds lange tijd weer van stal gehaald door Advocaat. Hij raakte geblesseerd tijdens het duel met 'Les Bleues' en kwam sindsdien niet meer in actie.



De wedstrijden tegen Wit-Rusland (7 oktober) en drie dagen later tegen Zweden zijn bepalend of Oranje wel of niet naar het WK gaat. Oranje staat momenteel derde in groep A, vier punten achter Frankrijk en drie achter Zweden.