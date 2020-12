Huntelaar kondigt afscheid aan: ‘Ik wil eerst even rust’

Met zijn boodschap overrompelde Huntelaar verslaggever Hans Kraay nogal, en ook de ervaren voetballer zelf leek wat van zijn eigen woorden te schrikken. ,,Ik wil eerst even rust, een paar maanden thuis met het gezin", verduidelijkte Huntelaar zijn beslissing. ,,Even landen weer, daarna zien we wel verder.”



De aankondiging van Huntelaar komt op een bijzonder moment. Vanavond in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle had Ajax-coach Erik ten Hag hem namelijk voor het eerst dit seizoen een basisplaats gegeven. Huntelaar beloonde zijn trainer met de openingstreffer, zijn 150ste doelpunt in de eredivisie.



,,Het is mooi geweest”, aldus Huntelaar. ,,Zeg nooit nooit, maar het is wel klaar. Mijn lichaam is misschien wel eens uitgeput. Voetballen is het leukste wat er is. Ik vind het ook heel leuk om op het trainingsveld te staan. Ik ken mijn rol bij Ajax. Als er niet zo veel geblesseerde spelers waren geweest, dan had ik vandaag geen 90 minuten gespeeld.”