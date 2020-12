Huntelaar vindt het na 18 seizoenen welletjes: ‘Ga wel trainerspapieren halen’

Door Johan Inan



,,Ik vind het nog steeds heel leuk om op het veld te staan”, stak Huntelaar van wal. ,,Ik kende mijn rol van tevoren. Die hebben we besproken. Nu mag ik dan, door meerdere blessures, negentig minuten spelen. Normaal is dat minder snel het geval. Ik ben 37, straks 38. Af en toe begin je het wel te voelen. Op een gegeven moment is het een keer mooi geweest.”

Huntelaar kan terugkijken op een glansrijke carrière. De spits toonde zijn scoringsdrift vanaf zijn tiende als jeugdspeler van De Graafschap. Daarna was hij achtereenvolgens actief voor PSV, Heerenveen, Ajax, Real Madrid, AC Milan en Schalke. Na zeven seizoen bij de Duitse volksclub keerde Huntelaar terug naar Amsterdam, waarmee hij in 2019 alsnog de landstitel veroverde en op zijn 37ste vooral als invaller en breekijzer fungeert. Voor Oranje was hij bovendien in 76 interlands 42 keer trefzeker.

,,Het is voor mij nog een groot plezier om op het veld te staan. Dat is voor mij één groot hoogtepunt”, aldus de topspits, die het thuisfront maar even negeerde in zijn besluit. ,,Als het aan mijn zoontjes ligt, stop ik nooit. Die zijn helemaal gek. Het is niet zo dat ik nu na negentig minuten spierpijn vrees voor morgen. Maar ik ben niet meer de jongste. Ik moet zeggen dat ik me niet 37 voel, maar ik merk ook wel dat ik geen 18 meer ben.”

Huntelaar weet nog niet wat hij gaat doen als hij in mei zijn schoenen aan de wilgen hangt. Of er een trainer in hem schuilt? ,,Ik zou het niet weten. Ik ga in ieder geval wel de trainerspapieren halen. Ik weet alleen niet of ik dat meteen ga doen. Nog niet echt een plan. Ik heb het er met Marc (directeur Overmars, red.) vaker over gehad. Ook omdat het vorig jaar ook had gekund. Toen hebben we de mogelijkheden besproken mee te lopen en verschillende dingen binnen de club te bekijken. Dat vindt op een gegeven moment wel zijn weg.”

Debuut bij PSV

Huntelaar debuteerde bij PSV in het betaald voetbal, maar het bleef bij één duel voor de Eindhovenaren. Via succesvolle periodes bij AGOVV en Heerenveen belandde de aanvaller bij Ajax. Daar groeide Huntelaar uit tot een spits van wereldfaam, wat hem een transfer naar Real Madrid opleverde.



In Spanje kon hij geen vaste basisplaats bemachtigen. Na een seizoen bij AC Milan werd Huntelaar overgenomen door Schalke 04. In Gelsenkirchen zou de spits zeven seizoenen voetballen, alvorens in 2017 terug te keren op het Amsterdamse nest. Huntelaar speelde 76 interlands voor het Nederlands elftal, de laatste in 2015.

