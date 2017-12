Huntelaar vs. Dolberg, balans slaat nu uit naar 'The Hunter'

Veltman terug bij Ajax na schorsing

19 december Joël Veltman keert terug in de selectie van Ajax. De aanvoerder van de Amsterdamse club moest zondag de gewonnen competitietopper in Alkmaar tegen AZ (1-2) overslaan vanwege een schorsing. Trainer Marcel Keizer kan woensdagavond in de bekerwedstrijd tegen FC Twente (aftrap 20.45 uur) wel weer beschikken over de verdediger.