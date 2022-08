Huub Stevens over situatie bij Fortuna Sittard: ‘Zelfs Johan Cruijff had niet zoveel macht als Burak Yilmaz’

Wat vindt u van de situatie bij Fortuna Sittard?

Stevens: ,,Ik vind het allemaal maar gevaarlijk wat er bij Fortuna gebeurt. Het kan niet zo zijn dat één speler bepaalt wat er in zijn team gebeurt. Hoe denk je dat dit voor medespelers is? Ik begrijp dat hij over een paar jaar trainer wil worden en daarom invloed neemt, maar in bepaalde situaties zou ook een andere speler bepalend moeten kunnen zijn. Neem onze beste speler ooit: Johan Cruijff. Zelfs hij had niet zoveel macht bij het Gouden Ajax. Sjaak Swart, Johan Neeskens en Piet Keizer hadden net zo goed iets te zeggen.”

Een eigenaar met zoveel macht, een speler die bepaalt, premies na een zege... Dit past toch niet in Nederland?

,,Dit zijn mensen uit een andere cultuur, die compleet anders denken. Ik heb het zelf in Griekenland meegemaakt, bij PAOK. Wie betaalt, bepaalt. In Nederland kan dit niet. Hier kennen we geen model waar één man beslist. Zelfs bij Red Bull Salzburg, waar ik met de miljardair Dietrich Mateschitz te maken had, bepaalden meerdere mensen mee. Acht ogen zien meer dan twee ogen.”

Randje Buitenspel

Quote Ik hoorde de naam van Phillip Cocu, maar die gaat dat nooit doen Huub Stevens Heeft u te doen met Sjors Ultee, die al na drie duels het veld moest ruimen?

,,Tja, ook Sjors zal hiervan leren. Zoals ik ook van mijn periode in Griekenland heb geleerd. Nee, natuurlijk past het niet hier. Dat je een trainer al na drie duels ontslaat, terwijl die toch gewoon goed werk heeft geleverd. Hij had nooit zijn kop moeten laten hangen voor een bepalende speler.”

Met Yilmaz aan het roer bleef een schokeffect uit...

,,Het was snel duidelijk dat Heerenveen meer kwaliteiten heeft. Ik hoor een verhaal dat Yilmaz heeft bepaald dat er een andere keeper (Ivor Pandur, red.) in de goal moest. Hoewel hij prima keepte, kán hij dat toch niet beslissen? Dan hoef je al die mensen in de staf niet meer aan te stellen.”

Welke trainer durft hier nu in te stappen?

,,Ik hoorde de naam van Phillip Cocu, maar die gaat dat nooit doen. De trainer die wel komt moet schriftelijke afspraken maken, dat is mijn advies. Eisen dat niemand zich mag inmengen, dat je zelf de opstelling mag bepalen en zelf de trainingen mag leiden. Dat lijkt me niet meer dan normaal voor een trainer.”