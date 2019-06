‘Ibi’ in het buitenland: pril geluk, blessureleed en foeterende trainers

Transfervrij kan Afellay in de zomer van 2015 al terug naar PSV, maar hij kiest voor Stoke City. Afgelopen seizoen de nummer 16 van de Championship, toen nog een club in de Premier League met spelers van naam en faam. Ook andere oud-winnaars van de Champions League verdienen er op dat moment een goed belegde boterham. Hij zit in de kleedkamer met onder anderen Xherdan Shaqiri, Marko Arnautovic en Bojan Krkic. De 29-jarige Afellay staat er onder manager Mark Hughes ook direct vast in, tot het aan het eind van het seizoen weer misgaat met de knie. Bij het controleren van een hoge bal op de training knapt er wat. Alweer.



Na acht maanden revalideren, keert Afellay terug. Tevreden als hij is bij The Potters, verlengt hij even later zelfs zijn contract met nog eens twee jaar. Niet veel later raakt Afellay voor de zoveelste keer geblesseerd. Later krijgt hij het met manager Paul Lambert – de opvolger van de ontslagen Hughes – aan de stok omdat hij zich op de training niet zou inzetten.



Voetballen doet hij in Engeland niet meer, zijn laatste wedstrijd speelt hij op 30 december 2017 uit tegen Chelsea (5-0). Dit voorjaar laat Afellay zijn contract ontbinden om na 8,5 jaar in het buitenland terug te keren in Nederland.