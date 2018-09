'Iedereen kan wel zeggen dat hij Adri van Tiggelen is'

Sergio Padt belandde zondagavond op het politiebureau, omdat hij zijn OV-chipkaart niet had opgeladen voor de treinreis naar Kropswolde. U hebt het ongetwijfeld gelezen: in het gênante tumult dat volgde, werd de keeper van FC Groningen opgepakt en in een cel gesodemieterd.



Nou is Padt zo onderhand wel genoeg gestraft voor zijn gedrag, maar in het Dagblad van het Noorden stond een gedetailleerd ooggetuigen­verslag van het voorval, compleet met wat Padt ­allemaal had uitgekraamd tegen de spoorweg­politie.