Ihattaren haalt angel uit onzinnige onderbuikdiscussie

Door Sjoerd Mossou



De KNVB was in het weekeind zo blij met de keuze van Mohamed Ihattaren, dat zondagochtend alle registers werden opengetrokken om het heuglijke nieuws te vieren. Eerst een soort staatsieportret met bondscoach Ronald Koeman. Erna een filmpje, interview en persbericht. Klap op de goed getimede vuurpijl: Koeman die de kwestie daarna uitgebreid toelichtte bij het Fox Sports-programma ‘Goedemorgen Eredivisie’.



Vanuit het perspectief van de bond viel dat allemaal best te begrijpen: sinds de keuze van Hakim Ziyech voor het nationale elftal van Marokko in 2015, kiest er met Ihattaren eindelijk weer een toptalent met dubbel paspoort voor Oranje. Een beloning voor alle aandacht die de KNVB sindsdien besteedde aan het heikele thema. Voor de vele jonge spelers met een dubbele nationaliteit in Nederland, kan Ihattaren zomaar een lichtend voorbeeld blijken. Niet voor niets investeerde Koeman zélf veel tijd aan een speler die – ongeacht zijn grote talent – nog alles te bewijzen heeft.