Ihattaren openhartig: ‘Elk doelpunt bij Oranje en PSV is nu voor mijn vader’

Door Maarten Wijffels



,,Zal ik deze haartjes ook weghalen?’’, vraagt Mohamed Ihattaren. Hij streelt zijn bovenlip en kijkt in de spiegel. ,,IJdel mannetje is hij wel, hè’’, zegt zijn broer Yassir met een knipoog. Het is dinsdagmiddag in kapsalon Black and White Haircreation in Eindhoven en er klinkt gelach.



Over een paar uur gaat ‘Mootje’ zich voor het eerst melden bij het Nederlands elftal. Dat wil zeggen: De KNVB heeft hem en zijn familie uitgenodigd in de Johan Cruijff Arena tegen Estland. Zijn moeder zei: ga nog even langs de kapper. Is wel zo netjes, straks schud je meneer Koeman misschien de hand.



Onze afspraak voor dit interview stond al een tijdje. Om het verhaal van zijn keuze voor Oranje nog eens wat nader toe te lichten. En dan tussendoor even mee naar de kapper? Geen probleem.



