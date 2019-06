‘Ik miste die prikkel, het was tijd om te gaan’

Door Mikos Gouka



Younes Namli glimlacht. In het fraaie Spa Resort Styria in Bad Waltersdorf omhelst hij zijn nieuwe ploeggenoot Tonny Vilhena, die zich zojuist in de keurige vrijetijdskleding van FK Krasnodar heeft gestoken. ,,En o ja, Tonny’’, zegt Namli, net zelf door de vermogende Russische club weggeplukt bij PEC Zwolle. ,,We trainen hier tweemaal per dag. En zwaar. Dit is duidelijk de eredivisie niet meer.’’



Vilhena, toch al geen prater, haalt zwijgend zijn schouders op. De talloze keren dat hij de afgelopen jaren privé extra oefensessies belegde, zullen zich ongetwijfeld uitbetalen nu hij in dienst is getreden van de ambitieuze nummer drie van de Premjer Liga. Die zeven laatste woorden van Namli vatten de transfer eigenlijk wel samen. De eredivisie was een boek dat de middenvelder uit heeft gelezen.