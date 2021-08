Impasse rond overname ADO: ‘Een beschadigde club verkoopt lastig’

ADO Den Haag in de problemen: zwaarste sanctie dreigt als financiële situatie niet snel verandert

16 augustus ADO Den Haag heeft drie punten in mindering gekregen van de KNVB. De Haagse club krijgt de straf, omdat de begroting voor dit seizoen niet sluitend is. Daar had ADO afgelopen week voor gezorgd moeten hebben. De club gaat in beroep tegen de straf. ,,Tot het moment van een uitspraak van de beroepscommissie is de drie punten aftrek geen feit en blijft ADO Den Haag koploper in de Keuken Kampioen Divisie.”