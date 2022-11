In de gebalde vuisten van Feyenoord-trainer Arne Slot zat blijdschap én een verbeten soort opluchting

Maakt Ajax van Rangers FC de slechtste Champions Lea­gue-club ooit?

In de laatste poulewedstrijden van de Champions League zullen de kaarten definitief worden geschud. De meeste beslissingen zijn al gevallen, maar voor sommige clubs is het nog onduidelijk of en waar zij hun Europese avontuur vervolgen. Deze site blikt vooruit op de ontknoping in poule A, B, C en D.

1 november