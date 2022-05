In de wijk van Feyenoord-talent Malacia: ‘Als je hier woont, wordt een schietpartij een beetje normaal’

Cor (62) was bij Feyenoords eerste avontuur in Tirana (en gaat nu weer): ‘Opeens zagen we een varken op straat’

Slechts 34 supporters beleefden ruim dertig jaar geleden het eerste avontuur van Feyenoord in Tirana. Rotterdammer Cor van der Sijde was er in 1991 bij (en nu weer). ,,Er waren varkens op straat. Vrouwen op blote voeten. Kinderen die bedelden. Het was een echte cultuurschok.’’

20 mei