In dit Portugese kustplaatsje is al aardig wat Oranjehistorie opgebouwd

Arjen Robben zwaaide bij Oranje af in een WK-kwalificatieduel met twee goals tegen Zweden. Robin van Persie had Frankrijk-uit als decor van zijn slotinterland.



Wesley Sneijder kreeg zelfs een heuse afscheidswedstrijd aangeboden. Maar er is ook een grote voetballer die vrijwel anoniem zijn laatste meters maakte als international. Dat was Rafael van der Vaart in 2014 in Lagos. Tijdens een trainingskamp voor het WK raakte hij er geblesseerd. Je zag aan zijn gezicht dat hij het meteen wist: weg WK, weg laatste kans op een eindtoernooi. Na 109 interlands werd een oefenveldje in Zuid-Portugal, met anderhalve man en een paardenkop langs de lijn, zijn eindstation.