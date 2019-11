In Engeland bestrijden ze racisme in stadions met een app

Een meldplicht, strafrechtelijke vervolging: allemaal oplossingen die aan bod komen wanneer gesproken wordt over het aanpakken van racisme in de stadions na het incident rond Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. In Engeland bestaat er al sinds zes jaar een app om discriminatie in het voetbal - van Premier League tot amateurclubs - te melden.

De organisatie Kick it Out, die al 25 jaar racisme in de stadions bestrijdt, ontwikkelde zes jaar geleden de app. Vier jaar geleden kreeg de applicatie een grote update. Sindsdien is het mogelijk om foto’s en video’s bij de melding van discriminatie toe te voegen. Ook clubs in de Premier League hebben hun eigen app om wangedrag en gescheld anoniem te melden.

Kick it Out komt jaarlijks met uitgebreide rapportages. Vooral in het profvoetbal komen elk jaar veel meer meldingen over discriminatie in de stadions. Is racisme in de Premier League en lagere profliga’s toegenomen? Of is de drempel om melding te maken gedaald vanwege de handige app? Bovendien hebben veel meer mensen nu een smartphone in vergelijking met bijvoorbeeld vijf jaar geleden.

Religie

Enkele cijfers: in het seizoen 2018-2019 werden in totaal 313 meldingen gemaakt van discriminatie in het profvoetbal. Racisme heeft met 184 klachten een groot aandeel. Ten opzichte van het seizoen 2017-2018 steeg het aantal meldingen over racisme met 67,3 procent. De sterkste stijging is echter discriminatie op basis van religie. Niet alleen jodenhaat, maar ook moslimhaat komt steeds vaker voor in het profvoetbal. Zo zongen Chelsea-fans in april dit jaar over de islamitische Liverpool-ster Mohamed Salah: ‘Salah is a bomber’.

In totaal werd discriminatie op basis van religie 61 keer gemeld. Homohaat is 60 keer doorgegeven.

Fans kunnen op vijf manieren wangedrag melden: app, e-mail, telefoon, sociale media en website. Van de 313 klachten ging 129 via de app en 126 via de website van Kick it Out.

Sociale media

Discriminatie op sociale media wordt veel minder gemeld via de app. Het is wel het grootste aandachtsgebied van Kick it Out. Zo werden Paul Pogba, Tammy Abraham, Marcus Rashford, Yakou Méïte en Kurt Zouma de afgelopen maanden racistisch bejegend op sociale media. De organisatie zette ook druk op de Engelse voetbalbond FA om Manchester City-speler Bernardo Silva te schorsen na een racistische tweet over nota bene ploeggenoot Benjamin Mendy. Silva had een jeugdfoto van Mendy geplaatst naast het logo van een Spaans chocolaatje, een donker stripfiguurtje. De Portugees werd uiteindelijk voor één wedstrijd geschorst. Bovendien moest hij een boete van 50.000 pond (58.000 euro) betalen voor zijn ‘grapje’ en een cursus over racisme volgen.

Bulgarije-uit

Hoewel men in Engeland veel verder is dan in Nederland klinkt de roep voor meer samenwerking tussen Kick it Out, voetbalbond FA en de spelersvakbond PFA om online discriminatie in het voetbal aan te pakken. De donkere Engelse voetballers kregen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije weer met racisme in het stadion te maken. Bulgaarse voetbalfans maakten oerwoudgeluiden als donkere spelers van Engeland aan de bal kwamen en brachten ook herhaaldelijk de Hitlergroet.

Dat laatste blijkt na onderzoek van het Openbaar Ministerie niet te zijn voorgekomen bij FC Den Bosch. Het OM en de tuchtcommissie van de KNVB doen nog onderzoek na racistisch gescheld naar Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Bovendien heeft de Rotterdamse club aangifte gedaan tegen de Bossche supporters. Daarnaast zullen de profclubs in Nederland uit protest komend weekend één minuut niet voetballen. Ondertussen wordt nagedacht om met behulp van de politiek en misschien wel de technologie tot maatregelen te komen.

