In het land van betere wijnen dan grasvlaktes, wil Jong Oranje via ‘poule des doods’ naar EK-titel

Voetballer in beroep Rechtbank legt Quincy Promes 1,5 jaar cel op voor steken van zijn neef

Topvoetballer Quincy Promes moet achttien maanden de cel in wegens zware mishandeling. De aanvaller van Spartak Moskou stak in juli 2020 zijn neef neer na een ruzie over een gestolen ketting. Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel geëist.