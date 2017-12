In opspraak geraakte Schaken: Ik ben geen homofoob

Interview Verrassende Oliseh wees trainersklus bij Ajax af

7:27 Sunday Oliseh maakt furore in het trainersvak bij Fortuna Sittard, waarmee hij momenteel koploper NEC in de Jupiler League in de nek hijgt. Toch scheelde het niet veel of de oud-Ajacied had in de jeugd van de Amsterdammers gewerkt. ,,Iets zei me dat ik dit niet wilde doen", zegt de 43-jarige Nigeriaan in een groot interview met AD Sportwereld dat morgen verschijnt.