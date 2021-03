In Zahavi's hoofd stormt het altijd: ‘Ik ben heel zelfkritisch’

Door Maarten Wijffels



Deze week was bij PSV Noni Madueke jarig. Hij werd 19. Het deed Eran Zahavi (33) weer beseffen in wat voor team hij speelt. En in wat voor competitie. ,,Ik dacht: jeetje, er zit veertien jaar leeftijdsverschil tussen ons. Noni was 5 toen ik al basisspeler was in een profteam. Het is nieuw voor mij, met zoveel jongeren samenspelen.’’