Indrukwekkende inhaalrace Nederland krijgt vervolg: virtueel twee Champions League-tickets in handen

Bovendien liggen er na de winterstop nog veel meer punten in het verschiet. Naast Ajax, Feyenoord en AZ hebben PSV en Vitesse voor overwintering alles nog in eigen hand. De Eindhovenaren zijn sowieso al zeker van een plek in de Conference League, mocht het in de Europa League nog misgaan. In het meest gunstige scenario krijgt Nederland in 2022 nog minstens tien wedstrijden om de coëfficiëntenscore te laten exploderen. De tweede plek voor PSV levert twee bonuspunten op, die van Vitesse één.