Indrukwekkende pegel Beerensteyn niet genoeg voor zege Leeuwinnen op Brazilië

Bondscoach Mark Parsons grijpt het Tournoi de France – een oefentoernooi met wedstrijden tegen Brazilië, Finland en Frankrijk – aan om te werken aan een EK-waardig team. Twee van de drie duels, waaronder dat van vanavond in Caen, gebruikt hij om met een zo sterk mogelijk elftal te spelen. In de andere wedstrijd wil Parsons andere speelsters aan het werk zien.

De coronasituatie maakt het er voor de Engelsman niet makkelijker op. Vanwege coronaprotocollen ontbraken vanavond Dominique Janssen, Jill Roord, Joëlle Smits, Renate Jansen, Lynn Wilms (en assistent-trainers Jessica Torny en Arvid Smit) stuk voor stuk. En dan zijn Daniëlle van de Donk en Shanice van de Sanden nog geblesseerd. Maar toch stond er een behoorlijk elftal op het veld in Caen tegen Brazilië, de tegenstander die we nog kennen van de Olympische Spelen. Toen speelden de Leeuwinnen met 3-3 gelijk in een spectaculaire wedstrijd in de groepsfase.

Volledig scherm Mark Parsons. © ANP

Spektakel, dat ontbrak er vanavond lange tijd aan. Al was het begin van de wedstrijd heel aardig, met kansen over en weer en onder meer een schot op de lat van Brazilië, dat twee plekken onder Oranje staat op de FIFA-wereldranglijst (zevende tegenover vijfde). Na een halfuur droogde het wat op en werd het zeer onderhoudend tussen twee teams die toch over voldoende kwaliteit beschikken.

Het verhaal van de Leeuwinnen is bekend. Parsons zoekt naar handvatten, naar beter samenspel, naar meer overtuigende resultaten. Individuele kwaliteit is daarin zo belangrijk. Een bevlieging van pakweg Vivianne Miedema of Lieke Martens. Dat ontbrak er in Caen lange tijd aan, terwijl ook Brazilië nauwelijks meer wat creëerde. Maar in haar 75ste interland voor de Oranjevrouwen stond Lineth Beerensteyn, aanvaller van Bayern München, op. De 25-jarige Beerensteyn ontving een heerlijke dieptebal van Sherida Spitse en volleerde een kwartier voor tijd prachtig raak.

Dat leek genoeg voor de eerste drie punten in het Tournoi de France, maar scheidsrechter Stéphanie Frappart en de Braziliaanse ster Marta beslisten anders. Frappart constateerde een handsbal van Merel van Dongen en Oranje-goalie Sari van Veenendaal was kansloos op de strafschop van Marta. Diezelfde Van Dongen trok nog aan de noodrem in blessuretijd, ten koste van een tweede gele kaart. Die veelbelovende aanval leverde Brazilië dus in elk geval de zege niet op.