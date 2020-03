Inhaalwedstrijden pas over maand? Het kon niet eerder mede door Klassieker

Door Daniël Dwarswaard De nu vastgestelde data zijn volgens de KNVB de eerste mogelijkheden om de topwedstrijden in te passen. Een midweeks programma over een week was te kort dag om alle logistieke en praktische zaken te regelen met de betrokken clubs en de lokale overheden. De blik van de bond ging daarom al snel naar 18 en 19 maart. Maar ook dat was uiteindelijk geen optie.

Dat heeft alles te maken met Feyenoord-Ajax die het weekend daarna op de planning staat. De lokale autoriteiten in Utrecht gaven geen toestemming voor FC Utrecht-Ajax op 18 of 19 maart. Daardoor is óók AZ-Feyenoord doorgeschoven. ,,Omdat we Ajax en Feyenoord zich op eenzelfde manier willen laten voorbereiden. Dat is wel zo eerlijk”, zegt een woordvoerder van de voetbalbond. ,,Het kan niet zo zijn dat Feyenoord wél een wedstrijd speelt voor de Klassieker en Ajax niet.”



Omdat de laatste week van maart en de eerste week van april in het teken staat van interlandvoetbal, was ook dát geen optie. ,,Daarom waren 8 en 9 april uiteindelijk de beste opties.’’