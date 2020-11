Interessant om het verschil te zien tussen Stengs en Berghuis

Op hoeveel posities heeft Frank de Boer de concurrentiestrijd opengegooid?

In elk geval op alle posities in de aanval. Luuk de Jong startte woensdag pas voor het eerst sinds zijn interlanddebuut in 2011 twee duels op een rij in de basis. De Boer wil bij voorkeur een échte spits in de punt van zijn aanval en kiest nu voor hem. Als dat zo blijft, wordt interessant hoe een andere rol voor Memphis Depay uitpakt. Het idee is: Memphis in een vrije rol vanaf links. Zodat hij niet én aanspeelpunt én afmaker tegelijk hoeft te zijn. Maar voelt hij het ook als een uitbreiding van zijn bewegingsvrijheid of als een ­inperking? Hij was woensdag voor rust ongelukkig en na rust onzichtbaar.



Wie verder positief opviel: Owen Wijndal. Tegen Mexico had hij het vorige maand moeilijk. Nu speelde hij met rust en flair. Nu Daley Blind voorlopig doorschuift naar de plek van de geblesseerde Virgil van Dijk, ligt ook de linksbackplek open.