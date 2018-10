Interlands en de eerste divisie: 'Hadden ze maar niet moeten degraderen'

Quote Het alterna­tief is de maandag en dat kost veel geld Foeke Booy, Technisch manager Cambuur Door Wietse Dijkstra



Bij de Keuken Kampioen kunnen ze hun hart ophalen dit weekeinde. Nu de eredivisie stilligt vanwege interlandvoetbal, staan alle schijnwerpers vanaf vanavond op hun competitie. Dat is commercieel gezien ook goed nieuws voor de clubs in de eerste divisie, die verlost zijn van de door supporters verafschuwde maandagavond en dus op meer inkomsten kunnen rekenen.



Iedereen blij? Niet bepaald. Want in een competitie die behalve sterker ook steeds jonger wordt, zijn er nogal wat clubs die (jeugd)internationals moeten afstaan en dus verzwakt aan de aftrap staan.

Volledig scherm Henk van Stee. © Pro Shots Vrijwel alle titelkandidaten hebben er mee te maken. Koploper Almere City mist de twee Jong Marokko-spelers Faris Hammouti en Anass Ahannach, FC Twente moet het doen zonder Matthew Smith (Wales), Sparta kan niet beschikken over Gregor Breinburg (Aruba) en Suentley Alberto (Curaçao), NEC doet het zonder Ole Romeny (Oranje -19) en Bart van Rooij (Oranje -18), bij Cambuur is Andrejs Ciganiks (Letland) afwezig en bij Roda JC ontbreekt Richard Jensen (Jong Finland). Alleen Go Ahead Eagles is bij gebrek aan internationals op volle oorlogssterkte.



Tot grote onvrede van Sparta, dat vreest voor competitievervalsing. ,,En dat moet je te allen tijde zien te voorkomen’’, zegt Henk van Stee, technisch manager van de Rotterdammer. ,,Je moet daarom nooit voetballen in een interlandweekend.’’

Voor Sparta valt de personele schade voor zondag, als Cambuur op bezoek komt, uiteindelijk nog mee. De club kreeg het bij Oranje onder 20-coach Bert Konterman voor elkaar dat hij Deroy Duarte en Abdou Harroui niet selecteerde, maar op de standby-lijst zette. Ook NEC heeft een succesvolle lobby gevoerd. Na ‘goed overleg’ zijn de jeugdinternationals Mattias Bossaerts (Jong België) en Josef Kvida (Jong Tsjechië) vanavond tegen Eindhoven gewoon inzetbaar zijn.

Met de uitkomst kunnen ze bij Sparta wel leven. ,,De beleidsbepalers van de KNVB, Erik Gudde, Nico-Jan Hoogma en Bert Konterman hebben de juiste beslissing genomen’’, zegt Van Stee. ,,Zo hoort het ook, want dit is in het belang van het Nederlandse voetbal. Dit was gewoon niet goed.’’

Volledig scherm Foeke Booy. © Pro Shots Bij Cambuur maken ze zich er niet druk om, al zorgde de inmenging van de KNVB er wel voor gefronste wenkbrauwen. ,,Als die jongens van Sparta niet geselecteerd zijn, waren ze misschien niet goed genoeg’’, zegt Foeke Booy, technisch manager van de club uit Leeuwarden. ,,Ik heb daar geen inzicht in. Er zijn meer clubs die internationals missen. Wij hebben er ook mee te maken. Er wordt nu veel tegen de KNVB aangeschopt, maar dit is een beslissing die door de clubs zelf is genomen.’’



Booy kon en wilde de Let Ciganiks niet tegenhouden. ,,Spelers doen internationale ervaring op en dat is goed. Ik zie het niet als een heikel probleem. Ideaal is het niet, maar je moet kijken naar het totale plaatje.’’

De pijn zit vooral bij degradanten die niet zijn betrokken bij het besluit om in interlandperiodes door te spelen in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Dat probleem ligt bij de clubs zelf’’, zegt Booy. ,,Dan hadden ze maar niet moeten degraderen. Als je degradeert moet je als eerste weten wat de regels zijn. Of het een goede beslissing is geweest, kun je je afvragen. Maar de krachttermen die ik nu hoor maken op mij niet zoveel indruk. Je kunt beter met elkaar in gesprek gaan en kijken naar oplossingen.’’

Die ligt volgens Booy in de speelkalender. ,,Willen we dit niet, dan zul je op andere momenten moeten spelen. Het alternatief is de maandag en dat is heel slecht, want dat kost de clubs veel geld.’’

,,Dat zou ik op de koop toe nemen’’, zegt Van Stee. ,,Dan speel je toch op maandag of woensdag. Maar je kunt het misschien ook anders oplossen door de competitie bijvoorbeeld een week eerder te laten beginnen of een week langer laten doorgaan.’’