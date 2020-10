International Kika van Es terug bij FC Twente: een gouden deal voor 1 pond

Een koopje kun je het niet eens noemen. Waar vind je in het huidige voetbal nog een international van een topland, in de bloei van haar leven, met een doorlopend contract, die je voor het symbolische bedrag van één pond kunt ophalen? Kika van Es kan er wel om lachen en geeft de credits aan haar Oldenzaalse zaakwaarnemer Leoni Blokhuis. „Leoni heeft het voor elkaar gekregen dat ik een clausule in mijn contract had, waarin stond dat ik te allen tijde terug kon naar Nederland”, vertelt ze.

Die ene pond, 1,10 euro, had technisch manager René Roord van FC Twente Vrouwen nog wel in zijn achterzak. En dus maakte hij zijn meest opmerkelijke deal ooit snel rond.

Voor en na corona

Het verhaal achter de transfer is dat Van Es per se terug wilde naar Nederland. „Je moet mijn periode in Engeland opsplitsen in twee periodes: de tijd voor en de tijd na corona”, zegt de 68-voudig international, Europees kampioen en winnaar van het WK-zilver. „Voor corona was alles prima. De Engelse competitie is booming en misschien wel de beste van de wereld nu. Everton is een geweldige club en wij trainden op hetzelfde complex als de mannen.”

Strenge lockdown

Tot zover de mooie kant. Maar toen werd het maart 2020 en stak corona de kop op. Van Es keerde terug naar huis en in de maanden dat iedereen op elkaar was aangewezen merkte de international uit het Noord-Brabantse Groeningen hoe groot dat contrast was toen de competitie in Engeland weer werd hervat. „Het leven was totaal veranderd”, aldus Van Es. „Ik woonde in een klein dorpje iets buiten Liverpool en plotseling was er niets meer over. Engeland kende een veel strengere lockdown dan Nederland. Overal waar je komt moet je een mondkapje dragen en na de training ging je meteen naar huis. Verder kwam je de deur niet meer uit. Zo werden het lange dagen.”

Terug naar Nederland

Van Es zag de muren op haar afkomen en vroeg zich steeds vaker af: is dit de omgeving waar ik het beste uit mijn loopbaan ga halen, een jaar voor de Olympische Spelen? Het antwoord was nee. „Voor de buitenwacht kwam het als een grote verrassing dat ik naar FC Twente ging, mijn familie zag dit al een tijdje aankomen”, aldus Van Es, die contact zocht met FC Twente-trainer Tommy Stroot en al snel de beslissing nam dat ze terug wilde naar de recordkampioen van Nederland.

Internationals alleen in den vreemde

Na Sari van Veenendaal (PSV), Stephanie van der Gracht (Ajax) is Van Es de derde basisspeelster van Oranje die haar heil zoekt in de Nederlandse competitie. „Ik weet bijna zeker dat alle internationals wel in de eredivisie willen spelen, als hier de verdiensten omhoog zouden gaan”, zegt Van Es. „Mannen nemen vaak hun gezin mee als ze naar het buitenland gaan, waardoor er in hun sociale leven niet veel verandert. De meeste voetbalsters gaan alleen en komen na een training in een leeg huis. Daar moet je wel tegen kunnen.”

Alles voor de Olympische Spelen

Dat wil niet zeggen dat Van Es een nieuw buitenlands avontuur uit haar hoofd heeft gezet. Ze tekende ook bewust maar voor een jaar bij FC Twente, de nummer drie van vorig seizoen. Past een opleidingsclub wel bij haar status? Van Es kent geen twijfel over haar keus. „Ik vind dat er hier heel veel talent rondloopt. Ik kan die meiden het nodige leren en ik leer ook weer van hen. Ik wil zo snel mogelijk weer op mijn niveau komen, en fitter worden dan ooit. Want het grote doel is volgend jaar de Olympische Spelen. Daar moet alles voor wijken.”

Daarom ruilt ze haar stekkie in het Brabantse binnenkort ook in voor een huis in Enschede. „Want als ik daar blijf, wordt het te gezellig met alle aanloop van vrienden.”