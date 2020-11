Internationals keren terug bij hun clubs: eerst testen, dan pas trainen

Feyenoord

Zo laat Feyenoord de internationals die op pad zijn geweest donderdag bij terugkeer in Rotterdam gelijk testen op de club. Ze gaan daarna naar huis of trainen individueel. Als de test negatief is, sluiten de Feyenoorders vrijdag aan bij de groepstraining. De spelers die bij hun nationale ploeg vlak voor de reis terug naar huis nog zijn gecontroleerd, hoeven geen test te laten doen op het trainingscomplex als ze geen klachten hebben.

PSV

PSV, dat na de vorige interlandperiode te maken kreeg met een golf aan besmettingen binnen de selectie, laat de spelers die nog geen corona hebben gehad donderdag bij terugkeer in Eindhoven ook direct testen. Dat gebeurt via een reguliere coronatest of een sneltest, afhankelijk van het moment dat ze aankomen. Een aanzienlijk deel van de selectie van trainer Roger Schmidt testte de afgelopen weken positief. Die spelers hoeven niet eerst langs de club, maar gaan vrijdag mee in de reguliere testronde die bij alle clubs wordt uitgevoerd in de aanloop naar het speelweekeinde.

Denzel Dumfries (rechts).

FC Twente

Voor PSV staat zondag de uitwedstrijd bij FC Twente, de verrassende nummer vijf van de eredivisie, op het programma. De aanvallers Danilo en Václav Cerny keren deze week als international terug in Enschede. De Braziliaanse spits Danilo, met acht doelpunten de topscorer van de eredivisie, debuteerde in het olympisch elftal van zijn land. Cerny (vier doelpunten, vijf assists) maakte zijn debuut in de nationale ploeg van Tsjechië en stond daarbij tegenover PSV-linksback Philipp Max.

,,We volgen inzake corona alle protocollen en richtlijnen van de KNVB en het RIVM", zegt een woordvoerder van Twente. Dat betekent dat de spelers twee keer per week worden getest, op dinsdag en vrijdag. Vooralsnog heeft de club, net als onder meer Feyenoord, niet te maken met een grote uitbraak van besmettingen.

AZ

Dat gold afgelopen maand wel voor AZ. In Alkmaar waren het juist spelers die geen interlandverplichtingen hadden die besmet raakten. ,,Daarom blijven we nu met deze jongens gewoon doortrainen", zegt trainer Arne Slot. ,,Normaal gesproken krijgen ze nog wel eens een vrije dag. Maar zeker als je corona hebt gehad, moet je in fysiek opzicht flinke stappen zetten om weer aan te haken.”

Calvin Stengs.

Ajax

Ajax hanteert hetzelfde beleid als na de vorige interlandperiode in oktober. De internationals druppelen de komende dagen binnen en hoeven zich pas vrijdag weer op het trainingsveld te melden. Voorafgaand aan de training ondergaan ze een reguliere coronatest, waarvan zaterdag de uitslagen komen. Wie geen klachten heeft, mag meetrainen. Ajax speelt zondag (12.15 uur) thuis tegen Heracles en op woensdagavond tegen FC Midtjylland.

Ajax-captain Dusan Tadic plaatste zich met Servië niet voor het EK; Schotland won na strafschoppen.