Internazionale laat oog vallen op begeerde Bergwijn

Italiaanse media citeren dinsdag de zakelijke begeleider van Bergwijn, Fulco van Kooperen, die heeft aangegeven met de leiding van Internazionale over de Oranje-international te hebben gesproken. De Italiaanse club was dit seizoen een van de tegenstanders van PSV in de groepsfase van de Champions League en houdt zijn verrichtingen al geruime tijd in de gaten.

Het is maar een van de geïnteresseerde clubs, want ook in bijvoorbeeld Engeland en Duitsland staat Bergwijn - dit seizoen al goed voor 12 goals en 12 assists - hoog genoteerd op de scoutingslijsten van de topteams. De snelle en fysiek sterke aanvaller is ondanks zijn jonge leeftijd al een ervaren speler. Meer dan 160 wedstrijden in het betaald voetbal heeft hij al achter zijn naam. Bij het eerste elftal van PSV kwam Bergwijn in totaal 115 keer in actie, bij Jong PSV speelde hij in de Keuken Kampioen Divisie 31 keer en daarnaast prijken 5 A-interlands en 10 duels voor Jong Oranje op zijn palmares.