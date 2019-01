Jaar cel geëist tegen PSV-fans in ‘Madrileens muntjesincident’

Juve wil Cillessen, Japanse media: Robben naar Tokyo, De Graafschap haalt Bertrams

14:53 We tellen af naar het einde van de winterse transferwindow. Nog drie dagen hebben clubs in Europa de tijd hun slag te slaan of tegenvallende spelers te lozen. Mis tot en met donderdagavond 00.00 uur niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.