Jack de Gier nieuwe coach van FC Den Bosch

De Gier staat morgen voor het eerst voor de groep in stadion De Vliert. Dat de coach uit Diemen in onderhandeling was met de huidige nummer negentien uit de Keuken Kampioen Divisie was al langer duidelijk.



De in Schijndel geboren trainer keert in De Vliert terug op het oude nest. De Gier debuteerde in augustus 1988 bij FC Den Bosch als 20-jarige speler in het betaalde voetbal. Hij zou drie seizoenen bij de ploeg blijven waar hij in 96 competitiewedstrijden 35 keer scoorde.