Jahanbakhsh als vervanger van Berghuis: kungfu op de vleugels bij Feyenoord

Door Mikos Gouka



De naam Alireza Jahanbakhsh viel in de Kuip al ver voor Ajax überhaupt aanklopte bij Feyenoord voor Steven Berghuis. In Rotterdam wisten ze natuurlijk ook wel dat de aanvoerder zou gaan vertrekken, maar hoe hoog de de Iraniër ook op de lijst stond, die optie leek lange tijd onhaalbaar. Nu Feyenoord enkele miljoenen voor Berghuis heeft geïncasseerd en Brighton & Hove Albion de aanvaller heeft verteld dat hij overbodig is, is de komst van de rechterspits ook meteen nagenoeg afgerond. De speler levert fors in, zoals dat wel vaker de sleutel was om een transfer naar Feyenoord mogelijk te maken. Feyenoord koopt de speler zelfs en laat hem een meerjarig contract tekenen. ,,We zijn op de goede weg, we moeten nog iets doen, maar we zijn optimistisch’', zei Frank Arnesen.