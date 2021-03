Jan Mulder over leven in de schaduw: ‘Mijn tijd is geweest’

Vriend en oud-ploegge­noot Jan Mulder: ‘Rensen­brink was een genot voor het oog’

25 januari Jan Mulder, oud-ploeggenoot en vriend van Rob Rensenbrink, sprak in superlatieven over de mens én de voetballer Rob Rensenbrink, die gisteren op 72-jarige leeftijd in Oostzaan overleed. ,,Rob was als voetballer een genot voor het oog en als mens een bescheiden, introverte, vrolijke kerel. Dit is een groot verlies.”