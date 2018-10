Jan Vennegoor of Hesselink nieuwe hoofdscout bij PSV

De Jong koos onlangs voor een baan als technisch manager bij PSV, waar Marcel Brands naar Everton vertrok.



Vennegoor sloot in het seizoen 2011-2012 zijn carrière bij PSV af, nadat hij in november van dat seizoen transfervrij naar Eindhoven kwam. Daarna nam hij de tijd voor andere dingen in het leven, maar onthield hij de woorden van Marcel Brands. De vorige technisch manager van PSV had hem aangegeven dat hij altijd welkom was om aan te kloppen voor een functie in de voetballerij. Inmiddels draait Vennegoor alweer vier jaar mee in het scoutingsteam, waar bijvoorbeeld ook Berry van Aerle, Humphrey Rudge en Thomas Schaling deel van uitmaken.