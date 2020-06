Jans waarschuwt zijn collega’s: ‘Ik blijf zingen’

Ron Jans had het er met zijn vrouw en kinderen over had. FC Twente zou een helse klus worden, toch staat hij te popelen om aan de slag te gaan. „Ik dacht, hoe moeilijk ook: ik ga het doen.”

Jan Streuer is er duidelijk over, hij kon Ron Jans weinig bieden voor komend seizoen bij FC Twente. „Er is weinig geld, we kunnen geen transfersommen betalen en geen hoge salarissen”, zegt hij vanmiddag tijdens de perspresentatie van de nieuwe trainer. „Alles is weg, het is een hele klus. Maar ik was niet bang om erin te stappen en Ron ook niet.”

Jans lacht: „Vrijdag heb ik vier uur met Jan gesproken, maandag zijn we opnieuw in gesprek gegaan. Ik had me voorbereid op de situatie bij Twente, maar dat het zo erg was en er zoveel te doen is, wist ik niet. Toch wil ik dit doen. Het is mooi om in het diepe gegooid te worden, om aan de slag te gaan. We vliegen er in, gaan aan de slag, ik sta echt te popelen.”

Niet onbezonnen

Hij stapt er niet onbezonnen in, zegt hij. Hij weet hoeveel trainers er de afgelopen jaren zijn gesneuveld in Enschede, hij is de tiende trainer van FC Twente sinds 2010. „Ik ga het toch doen. Ik wil trainer zijn en dit is een enorme mooie club. We hebben acht spelers en vier keepers en nog geen staf. Het moet snel gaan en we zullen fouten maken. Ik heb er geloof ik meer vertrouwen in dat sommige mensen in de zaal”, zei hij met een lach.

Hij kwam ook terug op zijn vervelende vertrek bij Cincinnati. Jans werd beschuldigd van racisme, nadat hij in de kleedkamer een lied zong, waarin het n-woord voorkwam. Dat is in Amerika een nog go en Jans besloot op te stappen. „Als iemand racisme afkeurt, ben ik het wel. Ik was onhandig, meer niet. Dat zal ik nog vaker zijn, ik ben overenthousiast soms. Ik blijf ook zingen, maar dan eerder in de trainers kleedkamer. Ze zijn gewaarschuwd.”

Jans is vandaag officieel begonnen aan zijn nieuwe klus. Hij heeft naast heel veel spelers, twee assistenten, een videoanalist en een fysiektrainer nodig. Andries Ulderink is al in gesprek met de club en ook Ivar van Dinteren, zijn assistent bij Cincinnati is in beeld. „Ik heb goed met hem samengewerkt”, besluit Jans.