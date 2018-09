Janssen: We zijn nu gewoon allemaal een verliezer

Door Tim Reedijk

Nee, Janssen steekt niet onder stoelen of banken dat het niet per se gesmeerd liep tussen spelers en De Jong. ,,Ik kan niet ontkennen dat er in de chemie iets aan ontbrak. Het verhaal over de twijfels bij zijn aanstelling is bekend. Het bleek toch wel lastig om dat om te draaien. We hebben er keihard aan gewerkt en er open over gesproken met de trainer, maar feit is dat het helaas niet goed genoeg heeft gewerkt.”

Janssen en de spelers werd gevraagd om vanochtend om 9.30 uur bij het spelershome te zijn. Iedereen voelde toen al dat er een ‘bepaalde mededeling’ zou volgen. Uiteindelijk nam De Jong zelf het woord en nam hij persoonlijk afscheid van iedereen. ,,Dat is moeilijk”, vindt Janssen. ,,We zagen het niet aankomen, dat niet, maar je kan het wel begrijpen omdat we allemaal weten dat de chemie er niet honderd procent was.”

Janssen denkt dat De Jong te veel tegen excuses aanliep. ,,Je moet uiteindelijk een topsportklimaat ontwikkelen. Als de resultaten even tegenzitten, krijg je voer voor excuses. Dat hoort niet in een topsportomgeving waarin je voetballers en stafleden nul excuses moet geven om niet te presteren. Daar is Jean-Paul tegenaan gelopen, denk ik. Ook de omzetting in de zomer heeft niet genoeg tot verbeteringen geleid."