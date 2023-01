Jasper Cillessen hoopt op rentree bij Oranje: ‘Praat volgende week met keeperstrainer Lodewijks’

Met een serie fantastische reddingen hield Jasper Cillessen zijn ploeg NEC overeind tijdens de thuiswedstrijd tegen zijn oude club Ajax (1-1). ,,Natuurlijk is dat leuk, maar daar sta ik ook voor”, bleef hij bescheiden. ,,Al die ballen kwamen kennelijk binnen mijn bereik. Maar het is leuk dat het zo uitpakt.”

Cillessen was de gevierde man in De Goffert. Hij werd verkozen tot ‘man van de wedstrijd’ en kreeg zelfs de complimenten van Alfred Schreuder en Dusan Tadic, de trainer en aanvoerder van de club uit Amsterdam. En de gelukkige supporters van de ploeg uit Nijmegen bleven zijn naam maar scanderen.

De 63-voudig international was wel toe aan een succesje. Hij koos afgelopen zomer voor NEC met het oog op het WK, maar Louis van Gaal nam hem niet mee naar Qatar. De vertrokken bondscoach gaf de voorkeur aan Andries Noppert, Remko Pasveer en Justin Bijlow. Dat deed pijn bij Cillessen, heel veel pijn.

Cillessen heeft de WK-duels van Oranje wel bekeken. Ook voor hem was het een verrassing dat Andries Noppert het doel van het Nederlands elftal verdedigde. ,,Maar hij heeft het gewoon heel goed gedaan”, erkende hij. ,,Dus alle complimenten aan Andries.”

De 33-jarige doelman uit Groesbeek hoopt dat hij onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman weer een kans in de nationale ploeg krijgt. Oranje begint op 24 maart met een uitwedstrijd tegen Frankrijk aan het kwalificatietoernooi voor het EK van 2024 in Duitsland. ,,Ik ben nog steeds fan van Oranje”, zei Cillessen. ,,Ik heb Koeman nog niet gesproken, maar heb volgende week wel een gesprek met keeperstrainer Patrick Lodewijks. Dat is ook om te kijken hoe het de afgelopen maanden is gegaan.”

Cillessen solliciteerde tijdens het duel met Ajax naar een rentree in de nationale ploeg. Hij voorkwam tot tweemaal toe dat Edson Álvarez raak kopte en keerde ook een inzet van Davy Klaassen met zijn voeten. ,,Helaas ging er ook een bal van Davy in”, zei hij. ,,Maar uiteindelijk mag ik tevreden zijn. Maar als die laatste bal van Álvarez wel in het net was beland, dan had ik hier heel anders gestaan. Zo dicht ligt alles soms bij elkaar.”

Volledig scherm Lasse Schone krijgt aanwijzingen van NEC-trainer Rogier Meijer. © ANP

‘Verdiend gelijkspel’

Lasse Schöne was zeker tevreden met het gelijkspel tegen Ajax. NEC speelde bijzonder vaak gelijk dit seizoen, ,,maar dit is een lekker begin van het nieuwe jaar”, aldus de Deense middenvelder.

Met een grote glimlach verscheen Schöne voor de camera van ESPN nadat hij het gelijkspel even met de fans had gevierd. ,,Puntje tegen Ajax is wel lekker”, begon de oud-speler van de Amsterdammers. ,,Het was niet dat wij veel creëerden, maar zij ook niet. De eerste helft hadden we wat problemen, maar die hebben we in de tweede helft opgelost. Ik denk dat we een gelijkspel dus wel hebben verdiend.”

Het lastige voor de Nijmegenaren was volgens Schöne de variatie in de aanvallen van Ajax. ,,Het is niet dat wij daardoor in de problemen kwamen, maar we hadden er wel problemen mee”, omschreef hij cryptisch. ,,We zakten eigenlijk iets te snel terug, maar wat maakt het uit. Puntje tegen Ajax thuis is een uitstekend resultaat.”

Schöne gaf daarbij aan dat NEC zeker de ambitie heeft om zich te kwalificeren voor Europese play-offs.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.