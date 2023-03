Jasper Cillessen houdt ‘klotegevoel’ over aan rentree bij Oranje: ‘Denk dat ik me dan netjes uitdruk’

Jasper Cillessen baalde flink dat hij zich bij zijn rentree onder de lat bij Oranje niet had weten te onderscheiden. De doelman van NEC was in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk na 21 minuten al drie keer gepasseerd.

,,Dit was een heel zure avond en ik denk dat ik me dan nog netjes uitdruk”, zei Cillessen na de 4-0-nederlaag. “Er ging een hoop mis vanavond en ik hou er echt een klotegevoel aan over. We gaven de goals veel te makkelijk weg.”

Volgens Cillessen ging het in de rust flink tekeer in de kleedkamer, maar hield hij zichzelf koest. ,,Nee, ik heb niks gezegd. Als je zo’n eerste helft speelt, moet je je mond houden”, aldus de doelman, die zich de 2-0 kon aanrekenen. ,,De bal kwam op mijn hand en via de kluts ging hij erin. Als je komt, dan moet je hem hebben.” Een indraaiende vrije trap van Antoine Griezmann werd door Cillessen niet goed verwerkt.

Cillessen, die sinds juni geen interland meer had gespeeld, kreeg naar eigen zeggen tijdens de tactische training te horen dat hij tegen Frankrijk zou starten. Volgens hem is dat echter nog geen bewijs dat hij ook de nieuwe eerste doelman is. ,,Ik heb alleen iets te horen gekregen voor dit duel. Met mijn geschiedenis qua fitheid bekijken we het wedstrijd voor wedstrijd.”

Jasper Cillessen.

De doelman hoopt dat Oranje zich snel kan herpakken na de valse start van de EK-kwalificatiereeks. ,,Morgen gaan we de beelden bekijken en dan is het volle focus op maandag. We kunnen er wel een mooi verhaal van maken, maar zo is het. Gelukkig is de kwalificatie nog lang. We hebben nog genoeg tijd om dit recht te zetten. Dit was een incident.”

Cillessen werd door de vorige bondscoach Louis van Gaal gepasseerd voor het WK in Qatar. Andries Noppert was daar de eerste keeper, maar hij is momenteel geblesseerd. Ook Justin Bijlow is uit de roulatie.

De 33-jarige Cillessen is de eerste Oranje-speler van de club uit Nijmegen sinds 2004. Negentien jaar geleden kwam Romano Denneboom uit voor het Nederlands elftal toen hij bij NEC onder contract stond.

