Jelle Goes (53) verruilt functie als technisch directeur in Israël voor baan bij UEFA

Goes begint komende week bij de UEFA, waar hij de leiding krijgt over een team dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het ondersteunen en ontwikkelen van jeugdspelers bij de amateurs en de profclubs in alle Europese landen. Voor die functie werd de voormalige technisch manager van de KNVB en opleidingshoofd van PSV en Utrecht in januari benaderd.

De afgelopen twee jaar was Goes technisch directeur van de Israëlische voetbalbond, waar hij zich ook bezighield met de ontwikkeling van het voetbal. In het verleden was de bestuurder ook actief voor Russische clubs en fungeerde Goes drie jaar als bondscoach van Estland.