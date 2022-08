Jens Toornstra over vertrek bij Feyenoord: ‘Dacht voor het eerst dat het niet mijn kant zou kunnen opvallen

met video Gernot Trauner ziet ‘weinig creatief’ Feyenoord toch winnen: ‘Misschien wat geluk aan het eind’

Met de grootste moeite lukte het Feyenoord op bezoek bij RKC Waalwijk dan toch om met 0-1 te winnen. Ook aanvoerder Gernot Trauner had nog wel het nodige aan te merken op het matige optreden van de Rotterdammers, terwijl trainer Arne Slot ook nog een andere reden had voor het rommelige spel in de beginfase van het seizoen.”

21 augustus