Jetro Willems krijgt klap van ‘hersenloze imbeciel’, wéér gitzwarte bladzijde in seizoen FC Groningen

Zo’n tien minuten voor het einde staakte scheidsrechter Serdar Gözübüyük de wedstrijd tijdelijk nadat eerst een toeschouwer het velde wilde betreden en daarna ook de spelers betrokken raakten bij het tumult in de hoek van het stadion.

De situatie liep uit de hand toen Jetro Willems de boel probeerde te sussen, maar daarbij van een woedende man een vuistslag tegen zijn hoofd kreeg. Na afloop van de wedstrijd werd daar een minderjarige jongen voor aangehouden, zo liet de politie weten.

Willems liet zich letterlijk niet uit het veld slaan en keerde terug toen de wedstrijd werd hervat. De linkervleugelverdediger werd door de meerderheid in de Euroborg toegejuicht in zijn pogingen vrede te stichten.

,,Bizar, meer kan ik er niet over zeggen”, zei aanvoerder Michael Verrips na afloop bij ESPN over het incident. Samen met Willems ging hij na de wedstrijd naar het vak toe om met de supporters te praten. ,,We zijn dankbaar dat veel mensen ons wel supporten, maar er zijn een figuren, met alle repect... dat kan je niet maken. Onderling tegen andere fans niet, maar ook niet tegen spelers. Dat moeten we afkeuren.”

Willems reageerde zelf nuchter de gebeurtenissen. ,,Ik kom van Rotterdam-Zuid, ik kan wel tegen een stootje”, zei hij met een glimlach. ,,Het is zeker niet normaal, maar we gaan met de club erover zitten en dan horen jullie later meer.”

Volledig scherm Jetro Willems en Tomas Suslov verlaten het veld. © ANP

Algemeen directeur Wouter Gudde had geen goed woord over voor de fans. ,,De sfeer in het stadion was al die tijd goed. Tot een klein groepje links onder voor veel onrust zorgde, met als absolute dieptepunt de klap die aan Jetro is uitgedeeld door een hersenloze imbeciel. Hij is inmiddels gepakt en we hopen dat hij de hoogste straf krijgt die je kunt verzinnen.” Dat geldt volgens Gudde ook voor de man die het veld opkwam. ,,Dit soort excessen hoort niet in de maatschappij thuis en zeker niet in een stadion waar ook kinderen zitten te kijken. Het is een regelrechte schande.”

FC Groningen kreeg onlangs al een voorwaardelijke straf voor een wedstrijd zonder publiek vanwege het afsteken van vuurwerk door de fans. ,,We hebben er juist alles aan gedaan met extra beveiliging en vuurwerkhonden en dan dit. Ik vrees voor grote gevolgen”, zei Gudde.

Door de benarde positie van FC Groningen op de ranglijst en de dramatisch vorm van SC Heerenveen stond er toch al genoeg spanning op het duel in de Euroborg. Maar in aanloop stond niet dát, maar juist de aanstaande overstap van trainer Dick Lukkien van FC Emmen naar FC Groningen in de spotlights. Directeur Wouter Gudde van FC Groningen betichtte de Drenten, ruim een uur voor de aftrap van bewust lekken en noemde hun houding ‘onprofessioneel en ‘onbetrouwbaar’.

Het zette de spanningen in het Noorden, met drie clubs verwikkeld in de strijd tegen degradatie, nog wat meer op scherp. FC Emmen zorgde al dan niet bewust voor onrust bij de concurrent, met daarbij de vraag in hoeverre dat invloed zou hebben op het elftal van trainer Dennis van der Ree, die dus nu al weet dat zijn job als hoofdtrainer van FC Groningen na een half seizoen stopt.

De thuisploeg liet in de beginfase merken korte metten te willen maken met de Friezen, met een schot onderkant lat van Elvis Manu als belangrijkste wapenfeit. Maar daarna verloor Groningen rap het momentum en kon Heerenveen langzaam het initiatief in het duel overnemen. Sydney van Hooijdonk strafte in de 27ste minuut slap ingrijpen van doelman Michael Verrips af en een klein kwartier later verdubbelde de spits de voorsprong. Apathisch verdedigen van Groningen lag aan de basis van dit doelpunt, waarbij alleen Thijmen Blokzijl nog probeerde te redden wat er te redden viel.

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk (17) loopt juichend weg. © ANP

Van Hooijdonk deed de Euroborg er zo het zwijgen toe, terwijl supporters even daarvoor via een actie met sjaaltjes door het hele stadion lieten blijken achter de club te blijven staan, ongeacht de stand. Maar zoveel waardering als klonk voor deze steun, zoveel afgrijzen was er om het gedrag van enkelingen later in het duel. In januari tegen SC Cambuur ging het ook mis in de Euroborg. Toen betraden meerdere mensen het veld en werd het duel eveneens tijdelijk gestaakt.

Het incident met Willems maakte de middag voor FC Groningen nog pijnlijker. Op het veld lukte nagenoeg niets. Ook in de tweede helft, met verdediger Radinio Balker in de spits nog als een poging tot opportunisme, ontbrak elke vorm van gogme. Het murw gebeukte elftal speelde een kansloze wedstrijd. Heerenveen hield makkelijk stand en maakte zo een einde aan een matige reeks met slechts vier punten uit acht wedstrijden.

Met Excelsior-Cambuur nog op het programma wordt de situatie van FC Groningen (zeventiende) hoe dan ook slechter. Ook kan de club weer de nodige straffen verwachten. Heerenveen klimt door de zege naar het linkerrijtje.

