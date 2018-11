Jeugdopleiding Feyenoord: van kroonjuweel tot hoofdpijndossier

Door Mikos Gouka



Ze kregen er in de zomer van 2014 op Rotterdam-Zuid tranen van in hun ogen. Het meeslepende WK in Brazilië met die onverwachte hoofdrol voor het Nederlands elftal. Het zo Rotterdams getinte Oranje, omdat Feyenoord hofleverancier van de mondiale nummer 3 was. Liefst 11 spelers uit de selectie van bondscoach Louis van Gaal hadden een verleden bij Feyenoord. De spelers leverden geld op, geld dat zo nodig was in de wederopbouw van de club.



Geen wonder dat algemeen directeur Jan de Jong direct na zijn aanstelling nadrukkelijk wees naar de jeugdopleiding op Varkenoord. ,,Feyenoord leidt al jarenlang goede talenten op’’, zei De Jong met de borst vooruit. ,,De jeugdopleiding is het kroonjuweel van Feyenoord. Wij willen bij Feyenoord dat vijftig procent van de eerste selectie bestaat uit zelfopgeleide spelers. Omdat we geloven in de kwaliteit van de opleiding en omdat we er afhankelijk van zijn vanwege onze budgetten.’’